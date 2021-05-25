Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın planı ifşa oldu!
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Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın planı ifşa oldu!

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın planı ifşa oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İlişkilerine bir şans daha veren Hadise ile Kaan Yıldırım' cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın planı ifşa oldu. İşte detaylar...

Hadise'nin son günlerde hakkında çıkan haberlerden biri de oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı yönündeydi. Uzun süredir ayrıldıkları iddia edilen ve herhangi bir açıklamada bulunmayan çiftin ilişkisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Snob Magazin'in haberine göre; hem özel hayatı hem de iş hayatındaki kötü gidişat yüzünden kötü günler geçiren Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım ilişkilerine devam kararı aldı.

EVLİLİK TEKLİFİNDE Mİ BULUNACAK

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Hadise ile Kaan Yıldırım'ın Haziran başında tatile çıkacakları ortaya çıktı. ekneyle çıkacakları tatilde Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye evlilik teklifi edeceği iddia edildi.

TEKNEDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Magazin dünyasının gözde çifti Hadise ve Kaan Yıldırım, son dönemde ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. İkilinin ayrılığının uzun sürmediği ve Haziran başında tatile çıkacakları söylendi. Tekneyle çıkacakları tatilde Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye evlilik teklifi edeceği iddia ediliyor.

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın Ege koylarını gezeceği öğrenildi.

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın planı ifşa oldu!
Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın planı ifşa oldu!

Kaynak: Snob Magazin

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