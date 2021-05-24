Hadisat ne demek? Hadisat ne anlama geliyor? TDK'ya göre Hadisat nedir?
TDK'ya göre anlamı bilinmeyen kelimelerin başında "Hadisat" ifadesi geliyor. Peki, Hadisat ne demek, nedir? Hadisat ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu'na göre Hadisat kelimesinin anlamı nedir?
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TDK'YA GÖRE HADİSAT NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre Hadisat ifadesinin anlamı "Olaylar, hadiseler" demektir.
Hadisat anlamı : Olaylar, hadiseler