Hadisat ne demek? Hadisat ne anlama geliyor? TDK'ya göre Hadisat nedir?
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Hadisat ne demek? Hadisat ne anlama geliyor? TDK'ya göre Hadisat nedir?

Hadisat ne demek? Hadisat ne anlama geliyor? TDK'ya göre Hadisat nedir?
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TDK'ya göre anlamı bilinmeyen kelimelerin başında "Hadisat" ifadesi geliyor. Peki, Hadisat ne demek, nedir? Hadisat ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu'na göre Hadisat kelimesinin anlamı nedir?

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TDK'YA GÖRE HADİSAT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Hadisat ifadesinin anlamı "Olaylar, hadiseler" demektir.

Hadisat ne demek? Hadisat ne anlama geliyor? TDK'ya göre Hadisat nedir?

Hadisat anlamı : Olaylar, hadiseler

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Hadisat ne demek? Hadisat ne anlama geliyor? TDK'ya göre Hadisat nedir? - Haberler
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