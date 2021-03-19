Hadis alimi Muhammed Avvame'den, Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni için taziye mesajı Açıklaması
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Hadis alimi Muhammed Avvame'den, Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni için taziye mesajı Açıklaması

19.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:47
Hadis alimi Muhammed Avvame'den, Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni için taziye mesajı Açıklaması

Suriyeli hadis alimi Muhammed Avvame, Türkiye'de vefat eden İslam alimi müfessir Şeyh Muhammed Ali es-Sabuni'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Suriyeli hadis alimi Muhammed Avvame, Türkiye'de vefat eden İslam alimi müfessir Şeyh Muhammed Ali es-Sabuni'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Avvame, yaptığı yazılı açıklamada, "Hepimiz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Allah rahmet eylesin. 90 küsur yaşını aşan mübarek bir ömür sürdü. Ömrünü ilim talebiyle geçirdi. İlmi ile amel etti." ifadelerine yer vererek, İslam ümmetinin Cuma sabahı Sabuni'nin vefat haberiyle üzüldüğünü dile getirdi.

Sabuni'nin ilmini Mekke ve Medine'de yeni nesillere uzun dönem aktardığına işaret eden Avvame, Sabuni'nin özellikle tefsir alanında derin çalışmalarının olduğunu vurguladı.

Avvame, Sabuni'nin ömrünün sonlarında Ebu Abullah el-Buhari'nin "el-Cami es-Sahih" eseri üzerine çalıştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Allah Sabuni'nin amellerini kabul etsin. Onu ulema ve iyiler zümresinden kılsın. Bizler de ona kavuşacağız inşallah. Alimin ölümü İslam aleminde büyük bir boşluğa neden olur. Allah'tan bize ondan daha hayırlı olanlarını göndermesini niyaz ediyoruz."

Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni, bugün Yalova'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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