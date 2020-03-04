Hadimli arıcılar bahar bakımına başladı
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Hadimli arıcılar bahar bakımına başladı

Konya'nın Hadim ilçesinde arı yetiştiricileri, havaların ısınmasının ardından arı kovanlarında bahar bakımı yapmaya başladı.

04.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:16
Hadimli arıcılar bahar bakımına başladı

'nın ilçesinde arı yetiştiricileri, havaların ısınmasının ardından arı kovanlarında bahar bakımı yapmaya başladı.

İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesinde arıcılık yapan Uğur Kaba, bahar mevsimiyle birlikte arılarda gereken bakımın yapılmasının önemli olduğunu söyledi.


Daha iyi bal verimi almak için mevsimine göre arıların bakım ve beslemesinin yapılması gerektiğini belirten Kaba, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da havaların ısınması ve baharın gelişiyle arılarımızın bakımını yapıyoruz. Kovanları temizliyor, yeni petekler takıyoruz. İşçi arı sayısını, petek, bal, yavru gözlerini kontrol ederek ana arıyı mutlaka bulup, kontrol ediyoruz. Ana arı sakatlanmış, kanatları kırılmış hatta ölmüş ise kovanda ana arı yoksa, hemen yeni bir ana arıyı kovana bırakıyoruz. Bu bakımla hem daha iyi bir bal verimi elde ediyoruz hem de bal arılarının kontrollerini sağlayarak arı ölümlerinin önünü alıyoruz."

Kaynak: AA

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