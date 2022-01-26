Hadımköy gişelerde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
TEM Hadımköy gişeler ve bağlantı yolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
TEM Hadımköy gişeler ve bağlantı yolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
TEM Hadımköy bağlantı yolunda ağır tonajları araçlar ve yol kenarına bırakılmış otomobiller nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin kar çilesi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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