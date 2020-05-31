Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin belgeseli açılışa hazır
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Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin belgeseli açılışa hazır

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin belgeseli açılışa hazır Açılış öncesi hastanenin inşa sürecini gösteren belgesel paylaşıldı Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımı tamamlanan Hadımköy Dr.

31.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:22

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin belgeseli açılışa hazır

Açılış öncesi hastanenin inşa sürecini gösteren belgesel paylaşıldı

İSTANBUL - Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımı tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak. Açılış öncesi hastanenin inşa sürecini gösteren belgesel paylaşıldı.

23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek. II. Abdülhamid döneminde yapılan tarihi bina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek hizmete hazır hale getirildi. Açılış öncesi hastanenin inşa sürecini gösteren belgesel paylaşıldı.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin belgeseli açılışa hazır

Kaynak: İHA

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