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Hadımköy'deki mobilya imalathanesinde yangın çıktı

AA, Halis Akyıldız - Güncel
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Hadımköy'deki mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Hadımköy'deki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hadımköy'deki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy, General Mustafa Özyanar Caddesi'ndeki bir imalathanesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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