03.10.2019 21:03

Hadımköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Hadımköy'de seyir halindeki bir kamyon önündeki başka bir kamyona çarptı

İSTANBUL - İstanbul Arnavuköy Hadımköy'de seyir halindeki bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan başka bir kamyona çarptı. Araç içerisinde sıkışan kamyon şoförünü çevredeki vatandaşlar kurtarırken, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 UKH 05 plakalı Rıza Bayram hakimiyetindeki kumaş bobini taşıyan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 JZL 52 plakalı Yaşar Yılmaz'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rıza Bayram, kamyonun şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar kamyon içinde sıkışan şoförü kurtardı

Şoför mahallinde sıkışan Rıza Bayram'ı gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürüyücü araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü, ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddi olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde yolu tek şeride düşürerek trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı. Tek şeritte ilerleyen araçlar nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yol üzerinden kaldırılması üzerine trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA