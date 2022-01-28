Hadımköy'de TIR'ların 'kar' bekleyişi

HADIMKÖY'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. TIR şoförleri, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.

İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı. Kara nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı. Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor. Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti. Biriken TIR'lar nedeniyle bölgede trafikte aksaklıklar yaşanırken TIR şoförleri, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istiyor.

"PAZARTESİ KAR YAĞDI DAHA DA BURADAN ÇIKAMADIK"