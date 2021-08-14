Hadimköy'de tır devrildi, yola litrelerce akaryakıt boşaldı
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Hadimköy'de tır devrildi, yola litrelerce akaryakıt boşaldı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Sağlık

Hadimköy'de tır devrildi, yola litrelerce akaryakıt boşaldı Hadımköy de tır devrildi Hadımköy'de ayakkabı yüklü tır devrildi.

Hadimköy'de tır devrildi, yola litrelerce akaryakıt boşaldı

Hadımköy de tır devrildi

İSTANBUL - Hadımköy'de ayakkabı yüklü tır devrildi. Devrilen tırın deposunda bulunan onlarca akaryakıt otoyola aktı, bir kişi kayganlaşan yola müdahale etmeyen İBB ekiplerine tepki gösterdi.

Kaza, bugün saat 13.00 sularında Hadımköy - Esenyurt yolunda meydana geldi. Otoyol üzerinde Hadımköy'e doğru ilerleyen ve ayakkabı taşıyan 34 JP 7425 plakalı tır sürücüsü T.A. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak otoyolda yan yattı. Kaza sonrasında hafif yaralanan T.A. hastaneye kaldırıldı. Devrilen tırın içerisinde bulunan malzemeler başka bir tıra yüklenirken devrilen tırın deposunda bulunan akaryakıt otoyola aktı. Akaryakıt almasıyla kayganlaşan yola müdahale etmeyen İBB ekiplerine tepki gösteren bir vatandaş yol kenarından kürekle toprak alarak kaygan yolda oluşabilecek kaza riskini önlemeye çalıştı.

Hadimköy'de tır devrildi, yola litrelerce akaryakıt boşaldı
Hadimköy'de tır devrildi, yola litrelerce akaryakıt boşaldı
Hadimköy'de tır devrildi, yola litrelerce akaryakıt boşaldı
Hadimköy'de tır devrildi, yola litrelerce akaryakıt boşaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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