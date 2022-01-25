Hadımköy'de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor - Haberler
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Hadımköy'de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor

Hadımköy'de dün yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar, sahipleri tarafından kaldırılmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - Hadımköy'de dün yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar, sahipleri tarafından kaldırılmaya devam ediyor.

Dün sabah saatleri itibarıyla yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, sahipleri tarafından çekiliyor. İstanbul'un pek çok yerinde trafiğin normale dönmesiyle vatandaşlar, dünden beri yolda kalan araçlarını bıraktıkları yerlere gelerek güç de olsa çıkartıp trafiğin rahatlamasını sağladı.

"ARACIMI KENDİ İMKANLARIMLA ÇIKARTTIM"

Aracının dünden beri yolda mahsur kaldığını söyleyen Fehmi Gerçeker, "Dün gece 04: 30'da işten çıktım. Trafiğe çıktım, yollar kilitlenmişti. O yüzden araba durmuş vaziyetteydi. Sağ çektim, park ettim, eve gittim. Akşama doğru haberlerde anayollar açıldı diye duydum. Sonra geldim, aracımı alayım da diğer araç sahipleri mağdur olmasın dedim. Aracımı kendi imkanlarımla çıkarttım, gideceğim" şeklinde konuştu.

(Deniz Zeybek - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Hadımköy'de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor

Hadımköy'de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor

Hadımköy'de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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