HADIMKÖY'DE SİTE SAKİNLERİNDEN, "İTİRAZIMIZA RAĞMEN YENİLEMEYE HAYIR" EYLEMİ...

ARNAVUTKÖY'de site yönetiminin, kendileriyle anlaşmadan yenileme çalışmalarına başladığını iddia eten site sakinleri istenen parayı ödemeyeceklerini belirterek eylem yaptı. İki site sakini, durdurulan çalışmaları görüntülerken, yönetimdeki bazı kişiler tarafından darp edildiklerini söyledi.

Hadımköy'de bulunan bir sitenin yönetimi, iddialara göre 31 Aralık 2021 tarihinde, sakinlerinden 6 bin 238'şer lira isteyerek, site sakinlerinin itirazlarına rağmen yenileme çalışmalarına başladı. Sitede yaşayanların açtığı dava sonucunda mahkeme, ihtiyati tedbir kararı vererek çalışmaları durdurdu. Kararın ardından zabıta ekipleri binalardaki iskeleleri mühürledi.

MÜHÜRLERİ SÖKÜP ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİLER

İddiaya göre, site yönetimi mühürleri sökerek çalışmalara devam etti. Site sakinleri, yapılan bu işleme tepki göstermek için belirli günlerde eylemler düzenledi. Bahri Darcan ve Mesut Çekin dün sitedeki çalışmaları görüntülediği sırada yönetimde görevli kişiler tarafından bazı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Bahri Darcan yüzüne ve kafasına darbeler aldı. Kavga anı cep telefonu tarafından görüntülendi. Site sakinleri, bugün de toplanarak yaşananlara tepki gösterdi.

"ÇALIŞMALAR MAHKEME KARARINA RAĞMEN DEVAM EDİYOR"Site sakinlerinden Volkan Akın, "Hiçbir kat malikine haber verilmeden bir yatırım bütçesi yapıldı. Kendi temsilcilerimize sorduğumuzda 'bizim haberimiz' yok dediler. Ne temsilcinin haberi var ne de kat malikinin haberi var. 31 Aralık 2020 tarihinde bunu tebliğ ettiler. Biz 7 günlük itiraz süresinde itirazımızı yapmadan 2021 yılının ilk iş günü boya işlerine başladılar. Biz bu durumu mahkemeye verdik. Mahkeme ara kararda ihtiyati tedbir kararı verdi. İşler 9 Şubat tarihinde durduruldu. Yönetimin bize dediği şu, 'Biz böyle bir karar almadık'. Karar almadın ama böyle bir karar alındı. Yönetimdeki 3 kişi bu kararı alıp bir firmayla anlaştı. Durdurma kararına rağmen firma şu anda çalışıyor. Zabıta iskeleleri mühürledi. Mühürleri sökük işlere devam ettiler. Bizden bu çalışmalar için 6 bin 238 lira istediler. Pandemi sürecinde bunu istemeleri ayıptır. Dün de bir arkadaşımızı videoya aldığı için darp ettiler" dedi.

"HİÇBİR ŞEY DEMEDEN BİZE SALDIRDILAR"Kendilerine 3 kişinin saldırdığını söyleyen Mesut Çekin, "Mahkemenin durdurma kararına rağmen yapılan çalışmaları çekerken yönetimden gelen 3 kişi biz bir şey demeden bana saldırdı. O arbedede diğer arkadaş araya girdi. Onu darp etmeye çalıştılar. Hiçbir şey demeden gelip bize saldırdılar." diye konuştu.

"KÜÇÜK KIZIM BABA DİYE AĞLIYORDU"

Site yönetiminde olduğu iddia edilen kişilerce darp edildiğini söyleyen Bahri Darcan, "Aşağıya inip kamerayı açıp. 'Ne yapıyorsun diye sordular' bana. Elimde mahkeme kararı var siz şu anda yanlış yapıyorsunuz, dedim. Tehdit etmedik, hakaret etmedik zaten kamera kayıtları var. Bu arkadaşlar toplanıp direkt Mesut'a saldırdılar. Araya gireyim, dedim. Ben burada mal sahibiyim parasını verdiğim adam benim canıma kast etti. Polis geldi beni karakola götürdüler. Daha sonra hastaneye gidip darp raporunu aldım. Boksör gibi saldırmaya çalıştı. Zaten iri yarı bir şey. Küçük kızım yanımda baba diye bağırıyordu" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı