ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - - (Özel) Hadımköy'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Alev alev yanan otomobil kamerada

İSTANBUL - Hadımköy'de seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy - Esenyurt yolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, motor kısmında şase olan otomobil bir anda alev topuna döndü. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(BT- Mİ-ZA-