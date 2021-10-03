Hadımköy'de seyir halindeki otomobil alev aldı
- (Özel) Hadımköy'de seyir halindeki otomobil alev aldı Alev alev yanan otomobil kamerada Hadımköy'de seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - - (Özel) Hadımköy'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Alev alev yanan otomobil kamerada
İSTANBUL - Hadımköy'de seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi
Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy - Esenyurt yolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, motor kısmında şase olan otomobil bir anda alev topuna döndü. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
(BT- Mİ-ZA-