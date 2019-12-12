Hadımköy'de motosikletli kuryenin feci ölümü
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Hadımköy'de motosikletli kuryenin feci ölümü

Hadımköy'de aldığı siparişi götürmeye çalışan motosikletli kurye, TIR ile otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

12.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:07
Hadımköy'de motosikletli kuryenin feci ölümü

'de aldığı siparişi götürmeye çalışan motosikletli kurye, TIR ile otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 18.30 sularında TEM Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi. Aldığı siparişi adresine ulaştırmak için 'den Hadımköy istikametinde motosikletiyle ilerleyen Vural Topkara, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen 34 ER 2367 plakalı TIR ile 34 PK 1164 plakalı otomobilin arasında kaldı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden Vural Topkara TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi. verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Hadımköy yönünde trafik tamamen durdu. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan araçları kaldırdı. Kuryenin cansız bedeni yapılan incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hadımköy'de motosikletli kuryenin feci ölümü
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