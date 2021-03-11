Son dakika haberi: Hadımköy'de kozmetik fabrikasında yangın
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Son dakika haberi: Hadımköy'de kozmetik fabrikasında yangın

11.03.2021 01:00 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:09

Son dakika haberler... Hadımköy'de bulunan kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hadımköy'de bulunan kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Hadımköy'de bulunan bir kozmetik fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy'da bulanan kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık kısa süreli çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Hadımköy'de kozmetik fabrikasında yangın
Son dakika haberi: Hadımköy'de kozmetik fabrikasında yangın
Son dakika haberi: Hadımköy'de kozmetik fabrikasında yangın
Son dakika haberi: Hadımköy'de kozmetik fabrikasında yangın
Son dakika haberi: Hadımköy'de kozmetik fabrikasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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