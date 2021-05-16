HADIMKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN OTOMOBİL ALEV ALDI 2 YARALI
Vedat BAYRAKTARİSTANBUL DHAHadımköy'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.
Vedat BAYRAKTARİSTANBUL DHA
Hadımköy'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarpan otomobil alev alırken 2 kişi yaralandı. Sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı