HADIMKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN OTOMOBİL ALEV ALDI 2 YARALI
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HADIMKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN OTOMOBİL ALEV ALDI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vedat BAYRAKTARİSTANBUL DHAHadımköy'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.

Vedat BAYRAKTARİSTANBUL DHA

Hadımköy'de, sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarpan otomobil alev alırken 2 kişi yaralandı. Sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

HADIMKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN OTOMOBİL ALEV ALDI 2 YARALI
HADIMKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN OTOMOBİL ALEV ALDI 2 YARALI
HADIMKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN OTOMOBİL ALEV ALDI 2 YARALI
HADIMKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN OTOMOBİL ALEV ALDI 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HADIMKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN OTOMOBİL ALEV ALDI 2 YARALI - Haberler
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