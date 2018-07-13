Hadımköy'de Kaza: 2'si Asker 3 Kişi Yaralı
CANLI YAYIN: Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'a Şeref Madalyası Takıyor

Hadımköy'de Kaza: 2'si Asker 3 Kişi Yaralı

Hadımköy'de benzin istasyonuna süratle girmeye çalışan bir araç içinde 2 askerin bulunduğu araca hızla çarptı.

Hadımköy'de Kaza: 2'si Asker 3 Kişi Yaralı

Hadımköy'de benzin istasyonuna süratle girmeye çalışan bir araç içinde 2 askerin bulunduğu araca hızla çarptı.Kazada, 2'si asker 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Hadımköy mezarlık yolu üzerinde sabah saat 10. 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, benzin istasyonuna süratle giren bir araç, seyir halinde olan jandarma tabur komutanlığına ait araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 2 'si asker 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

(Tunacan Atalay/İHA)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et