HADIMKÖY'DE KAYIP 3 KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
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HADIMKÖY'DE KAYIP 3 KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR

HADIMKÖY'DE KAYIP 3 KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HADİMKÖY'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğu kayıplara karıştı.

HADİMKÖY'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğu kayıplara karıştı.

Hadimköy'de oturan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) 'e dün akşam saatlerinden beri ulaşılamıyor.

Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıktı. 2'si kardeş 3 kız geri dönmeyince aile aramaya çıktı. Kızlarını bulamayan aileler polise haber verdi. Polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlattı. 

"KIZLARIN ÇIKMADAN ÇANTALARINA KIYAFET KOYDU" Kayıp Eslem Tuana  ve Efsa'nın annesi Semra Yüksel, "İki kızım saat 17.30 gibi 'bahçede piknik yapacağız' diyerek evden çıktı. Ben de izin verdim. Evde çantalarına kıyafet koydular. Kıyafetleri sorduğumda 'anne arkadaşıma vereceğim ve kıyafetlerle bebeklerimize kıyafet dikeceğiz' dediler. Akşam hava kararınca eve gelmediler. Ben de dışarı bakmaya çıktım. Yolda üçüncü kaybolan kızın annesini gördüm. O da kızını aramaya çıkmıştı. Ancak kızlarımızı bulamadık" dedi. 

"BÜYÜK KIZIM EN SON SOSYAL MEDYADA ÖZBEK BİR KİŞİLERLE KONUŞMUŞ" Anne Semra Yüksel,  "Polis kızların otobüs kartlarını kontrol etti ve kullanılmamış. Yine büyük kızım Eslem Tuana, en son sosyal medya üzerinde Özbek bir kişilerle konuşmuş. O kişiye 'ben basketbol oynamaya gideceğim' demiş. Şimdi bu Özbek kişi gözaltına alındı" diye konuştu. 

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM NE OLUR GERİ DÖNÜN" Anne Yüksel, "Eslem Tuana, Efsa ve Nazar aralarında başka bir kız arkadaşlarına, 'biz üniversiteyi kazanınca Kore'ye gideceğiz. Korece öğreneceğiz' demiş. Eslem Tuana ve Efsa bu kore dizilerinin hayranıydı. Polis kızlarımın tabletlerini inceledi, gördük ki hep onları izlemişler. Buradan kızlarıma sesleniyorum. Biz size bir şey yapmayacağız. Lütfen eve dönün. Kardeşiniz sizi bekliyor. Sizi çok seviyorum ne olur geri dönün" ifadelerini kullandı. 

"ÇOCUĞUM EVDE BİLE YALNIZ DURAMAZDI" 

Nazar'ın annesi Semiha Memiş ise, "Nazar arkadaşlarıyla piknik yapmak için evden çıktı. Yanına bir çantada aldı. Çantanın içine baktığımda sadece oyuncak vardı. Bizim çocuğum akşam ezanı okunmadan eve gelirdi. Evde bile yalnız duramayan bir çocuktu. Nazar yavrum perişan oldum. Korkup da gelmemezlik yapma" diye seslendi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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