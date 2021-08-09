Hadımköy'de kaybolan kızlar bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hadımköy'de kaybolan kızlar bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulundu.

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulundu.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekipler alarma geçerek çocukları bulmak için arama çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kaybolan küçük kız çocuklarının polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

Hadımköy'de kaybolan kızlar bulundu
Hadımköy'de kaybolan kızlar bulundu
Hadımköy'de kaybolan kızlar bulundu
Hadımköy'de kaybolan kızlar bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Eşi ve iki Afgan tutuklandı
Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Eşi ve iki Afgan tutuklandı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Deniz Akkaya Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Hakan Reçber Abdullah Avcı Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hadımköy'de kaybolan kızlar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 23:01:50. #1.14#

title