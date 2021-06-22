Hadımköy'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hadımköy'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hadımköy'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Arnavutköy'de bir kamyonet ile otomobil çarpıştı.

İstanbul Arnavutköy'de bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil tarlaya uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 da Arnavutköy Hadımköy - Yassıören yolu üzerinde meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde ilerleyen otomobili fark etmeyerek çarpan kamyonet otomobili tarlaya uçurdu. Bariyerlere çarparak tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası trafik oluşan yolda çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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