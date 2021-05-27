Hadımköy'de freni boşalan forklift minibüse çarptı: 1 yaralı

İstanbul Hadımköy'de yabancı uyruklu bir işçinin kullandığı forklift, freninin boşalması sonucu minibüse çarptı.

İstanbul Hadımköy'de yabancı uyruklu bir işçinin kullandığı forklift, freninin boşalması sonucu minibüse çarptı. Yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.20 sularında Arnavutköy Hadımköy Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çalıştığı fabrikaya ait forklifti kullanan yabancı uyruklu işçi, aracın freni boşalınca duramayarak Erol Hızlı kontrolündeki 34 VS 4137 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapısı uçan minibüs, yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpışma sonrasında aracında sıkışan şoför Erol Hızlı'nın yardımına çevredekiler koştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minibüs şoförü, daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı