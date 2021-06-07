HADIMKÖY'DE FECİ KAZA; TIR İLE BARİYER ARASINDA SIKIŞTI (2)
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HADIMKÖY'DE FECİ KAZA; TIR İLE BARİYER ARASINDA SIKIŞTI (2)

HADIMKÖY'DE FECİ KAZA; TIR İLE BARİYER ARASINDA SIKIŞTI (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde TIR ile çarpışan otomobil bariyere çıktı.

 TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde TIR ile çarpışan otomobil bariyere çıktı. Bariyer ile TIR arasında sıkışan araçtaki sürücü kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne yönüne ilerleyen  TIR sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken yan şeritte olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil bariyerlere çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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