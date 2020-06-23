Hadımköy'de fabrikanın çatısı uçtu...O anlar kamerada
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Hadımköy'de fabrikanın çatısı uçtu...O anlar kamerada

Hadımköy'de fabrikanın çatısı uçtu.

23.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:08

Hadımköy'de fabrikanın çatısı uçtu...O anlar kamerada

-Hortum akaryakıt istasyonunda buz dolaplarını böyle uçurdu

-Hortum nedeni ile yaşananlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece İlçesi'nde çıkan hortum nedeni ile Hadımköy'de bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Bir akaryakıt içerisinde bulunan buzdolapları ise havaya uçarak devrildi. Çalışanlar ise akaryakıt istasyonun içerisine kaçarak kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi. Hortum nedeni ile Hadımköy'de bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Bir akaryakıt istasyonun içerisinde bulunan buzdolapları ise havaya uçarak devrildi. Çalışanlar ise akaryakıt istasyonun içerisine kaçarak kurtuldu.

Hadımköy'de fabrikanın çatısı uçtu...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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