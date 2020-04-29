Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı
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Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı

Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı Sultan 2.Abdulhamit Han'ın mirası, pandemi hastanesi olacak Sultan 2'nci Abdülhamit Han tarafından 128 yıl önce yaptırılan ve artık salgın hastanesi olarak hizmet verecek olan Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunun yüzde...

Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı
29.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:58

Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı

Sultan 2.Abdulhamit Han'ın mirası, pandemi hastanesi olacak

İSTANBUL - Sultan 2'nci Abdülhamit Han tarafından 128 yıl önce yaptırılan ve artık salgın hastanesi olarak hizmet verecek olan Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı.

Sultan 2'nci Abdülhamit Han tarafından 128 yıl önce yaptırılan ve artık salgın hastanesi olarak hizmet verecek olan Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunda yarıya gelindi. Yüzde 50'si tamamlanan ve 45 gün sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi hastanenin çatı ve dış cephe çalışmaları bitimine gün sayılıyor. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesinin de başlandığı tarihi hastanenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanıp hizmete açılacağı öğrenildi.

Öte yandan hastane, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastaları başta olmak üzere diğer hastalara da hizmet vermek üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Hadımköy Ek Binası olacak. Ayrıca hastanenin girişinde Sultan Abdülhamit Han tarafından bizzat yazdırılan Arapçadan Türkçeye çevrilen "Padişah Aldülhamit Han sıhhate deva için Hadımköy'deki ordunun eşsiz askerlerine bu hastaneyi yaptırıp, ordunun şerefli tarihine seçkin tıp uzmanlarının katılmasını sağladı. Askeri şahanem için hastane yaptırıp, Hadımköy'ünün sıhhat sarayı askerin ehli tıp anar söyler şerefim adına yaptırdı. Bu sağlık evi Abdülhamit Tarih 1308" yazısı yer alıyor.

(İEÇ- ÖY-EG-

Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı

Kaynak: İHA

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