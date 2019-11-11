Hadim Meslek Yüksekokulu futbol turnuvası sona erdi

Hadim Meslek Yüksekokulu futbol turnuvası sona erdi

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen öğrenciler arası futbol turnuvası sona erdi.

11.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:16
Hadim Meslek Yüksekokulu futbol turnuvası sona erdi

Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen öğrenciler arası turnuvası sona erdi.

Selçuk Üniversitesi Hadim MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Karataş, yaptığı açıklamada, turnuvanın öğrenciler arasında yapıldığını söyledi.

Öğrencilere yönelik sosyal ve alanında aktivitelere önem verdiklerini belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Okulumuzda okuyan öğrenciler arasında düzenlediğimiz futbol turnuvasına 6 takım katıldı. Bayram havasında gerçekleşen turnuvada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öğrencilerimiz sportif faaliyetlerini centilmenlik esaslarına uygun şekilde gerçekleştirdi. Zaten bizim amacımız da öğrencilerimize iyi bir eğitim öğretimin yanında sosyal ve sportif alanda da birşeyler kazandırmaktı. Bu anlamda güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. Turnuvayı kazanan ve dereceye giren takımlara 19 Kasım'da ödül töreni düzenleyeceğiz."

Kaynak: AA
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