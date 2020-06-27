Hadim Kaymakamlığı'ndan karantinadaki mahallelere ilişkin duyuru
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Hadim Kaymakamlığı'ndan karantinadaki mahallelere ilişkin duyuru

Hadim Kaymakamlığı'ndan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Yelmez ve Kalınağıl mahalleleri için açıklama yapıldı.

Hadim Kaymakamlığı'ndan karantinadaki mahallelere ilişkin duyuru
27.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:00

Hadim Kaymakamlığı'ndan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Yelmez ve Kalınağıl mahalleleri için açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların hayatlarını kaybetme riskini önlemek ve toplum sağlığı ile kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasını engellemek amacıyla mahalleye giriş-çıkış yasağı uygulandığı hatırlatıldı.

Mahallelerde artan vakaları karşı karantina kararının alındığına vurgu yapılan açıklamada, "Mahalle içinde olmak şartıyla tarımsal faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Mahalleniz dışından karşılayacağınız ihtiyaçlarınız Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacaktır." denildi.

Kaynak: AA

Manşet

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