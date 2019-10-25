Hadim Kaymakamı Gökçe ilçeye veda etti

25.10.2019 14:22

Hadim Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe veda etti.



Haziran ayından beri Hadim Kaymakamlığı görevini yürüten Gökçe, İçişleri Bakanlığının son yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle ilçeden ayrıldı.



Gökçe, ilçede birlik ve beraberlik içinde hizmet ettiklerini ve ilçeden güzel anılarla ayrıldığını belirterek, çalışma arkadaşları ve vatandaşlara teşekkür etti.



Yeni görev yeri henüz belli olmayan Gökçe'yi daire amirleri ve çalışma arkadaşları uğurladı.

Kaynak: AA