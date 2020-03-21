Hadim Kaymakamı Gilan'dan "evde kal" çağrısı Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Gilan, yaptığı açıklamada, ilçede resmi ve özel kurumların Kovid-19'a karşı önemli tedbirler aldığını belirtti.

Vatandaşların da alacağı önlemlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Gilan, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı Kovid-19 salgınıyla karşı karşıyayız. Bu sebeple kendinde herhangi bir belirti hisseden vatandaşlarımızın hem kendi hem de çevresindeki insanların sağlığı açısından en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önemle rica olunur. Bunun yanında salgından korunmak adına mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmamanız hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA