Hadim'de yol genişletme çalışmaları

19.10.2019 09:32

Hadim ilçesinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu yaptığı açıklamada, Bozkır-Hadim kara yolunun 26 ve 40'ıncı kilometreleri arasında asfalt ve yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Ulaşımın kontrollü sağlandığını ifade eden Hadimioğlu, "Bozkır-Hadim arasında ulaşımı sağlayan yolda, karayolları ekipleri tarafından yol genişletme ve asfalt yapım çalışmaları devam ediyor. Kar yağışlarının başlamasından önce çalışmalar birden fazla noktada yoğunlaştırıldı. İstinat duvarı ve menfez yapım işlerinin yanı sıra keskin virajlar ve yüksek eğimlerin düşürülmesinin ardından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacak. Şu anda yol kullanıma açık ancak sürücülerimizin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA