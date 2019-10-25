Hadim'de viyadük çalışmaları

25.10.2019 10:46

Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, viyadüğün İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacağını söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Konya-Alanya arasının iki saatlik mesafeye düşeceğini ifade eden Hadimioğlu, "Viyadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde yükseliyor. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü ünvanına sahip. Ayrıca duble gidiş-dönüş yol olarak faaliyet gösterecek. Böylesine prestijli bir projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA