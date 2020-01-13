Hadim'de ulaşıma kapalı yol kalmadı

13.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:34

Konya'nın Hadim ilçesinde kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde ulaşıma kapalı yol kalmadığı bildirildi.



Hadim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede 15 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.



Ekiplerin yolları açık tutmak için yoğun mesai harcadıklarına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hadim ilçesi Türkiye'nin en çok kar yağışı alan ilçelerinden birisidir. Bu kapsamda, sonbahar aylarından itibaren kış şartlarına yönelik hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Dağlık arazi şartları ve kış mevsiminin olumsuzluklarına rağmen Büyükşehir Belediyesi, Hadim Belediyesi ve Karayolları ekipleri büyük fedakarlıklar göstererek ilk günden itibaren yol açma ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Şu anda ulaşıma kapalı olan her hangi bir mahalle yolu bulunmamaktadır."

Kaynak: AA