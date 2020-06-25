Hadim'de Türk Kızılay'ına kan bağışı
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Hadim'de Türk Kızılay'ına kan bağışı

Türk Kızılayı tarafından, Hadim'de kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hadim'de Türk Kızılay'ına kan bağışı
25.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:12

Türk Kızılayı tarafından, Hadim'de kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Hadim Şube Başkanı Saffet Duran, Kovid-19 salgınından dolayı kan stokunun kritik seviyeye inmesi nedeniyle Hadim'de kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Duran, "Konya'dan gelen Kızılay kan alım ekibi ile ilçede kan alımı yapıyoruz. Türkiye'de mevcut kan stoku kritik seviyeyelerde. Bu durum vahim. Koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışı çok azaldı. Bu anlamda ilçede Türk Kızılayı tarafından kan bağışı seferberliği başlatıldı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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