Hadim'de sosyal konut inşaatları başladı
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Hadim'de sosyal konut inşaatları başladı

Konya'nın Hadim ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 147 dairelik konutun yapımına başlandı.

Hadim'de sosyal konut inşaatları başladı
01.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:14

Konya'nın Hadim ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 147 dairelik konutun yapımına başlandı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, ilçede konut ihtiyacının olduğunu söyledi.

Konutların ilçeye artı değer katacağını belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda belediyemiz ve TOKİ işbirliği ile 167 dairelik 1. Etap TOKİ konutlarını ilçemize kazandırarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Hemen ardından 2. Etap konutların yapılması için girişimlerde bulunduk ve belediyemize ait arsanın yer teslimini gerçekleştirdik. Çok şükür 147 dairelik 2. Etap TOKİ'nin inşaatına başlandı. Kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesini temenni ediyorum. 3. Etap TOKİ için de çalışmalara başladık."

Kaynak: AA

Manşet

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