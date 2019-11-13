Hadim'de santranç turnuvası düzenlendi
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Hadim'de santranç turnuvası düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu'nda santranç turnuvası düzenlendi.

13.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:28
Hadim'de santranç turnuvası düzenlendi

Meslek Yüksekokulu'nda santranç turnuvası düzenlendi.


Hadim Meslek Yüksekokulu Müdürü Ertuğrul konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öğrenciler arasında tanışma, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla böyle bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

İlçede sosyal ve kültürel aktivitelerin kısıtlı olduğunu anlatan Karataş, şunları kaydetti,

"Öğrencilerimizin güzel zaman geçirmesini sağlamak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Bu aktivitelerden biri de santranç turnuvası oldu. Öğrencilerimiz bu konuda yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini 19 Kasım'da düzenleyeceğimiz törenle takdim edeceğiz."

Kaynak: AA
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