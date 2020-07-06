Hadim'de lokanta ve pastane denetimleri Konya'nın Hadim ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerince lokanta ve pastanelerde denetim yapıldı.

Konya'nın Hadim ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerince lokanta ve pastanelerde denetim yapıldı.

Ekipler, ilçe merkezindeki gıda ürünü imalatı ve satışı yapan farklı iş kollarında faaliyet gösteren iş yerleri, lokanta, pide salonları ve pastanelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, lokanta, pide salonu ve pastanelerin temizliği, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı konusunda kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde iş yeri sahiplerine eksiklikleri ile ilgili uyarıların yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu tür denetimlerle ilçemizde halkımızın sağlığını koruma gayretindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA