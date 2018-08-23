Hadim'de Kurban Bayramı

AK Parti Konya Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sorgun, Hadim'de partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçeye gelişinde Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran ve partililer tarafından karşılanan Sorgun, belediyeye ait düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

İlçe sakinleriyle bayramlaşan Sorgun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye üzerine oynanan oyunların dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini söyledi.

Kurban bayramı ve haccın Müslümanlar açısından önemine değinen Sorgun, "İslam dünyası ne yazık ki darmadağın. Batılılar, emperyalistler bizi birbirimizle uğraştırıyor. Bizim de aklımızı başımıza almamız lazım. Haccı, bütün islam dünyasının sorunlarının tartışıldığı, konuşulduğu, dertleşildiği yıllık kongreye çevirmemiz gerekiyor." dedi.

Gelenlerle tek tek bayramlaşan Sorgun, daha sonra ilçeden ayrıldı.