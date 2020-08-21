Hadim'de Kovid-19 tedbirleri
Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
21.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:48
Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Hadim Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezinin bazı noktalarında dezenfekte çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Çarşı içi ve ana caddenin dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz bu bölgelerde temizlik çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalar, aralıklarla devam edecektir." denildi.
Kaynak: AA