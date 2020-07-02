Hadim'de Kovid-19 tedavileri tamamlanan 4 kişi taburcu edildi Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 4 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 4 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.

Hadim Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Balasar, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören 4 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.

Görev yapan doktor ve personellere teşekkür eden Balasar, "Hastanemizde Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalarımızdan 4 tanesi tedavi sonucunda Kovid-19'u yendiler. İyileşen hastalarımız hastane idaresi, doktorlar, hemşireler ve personel tarafından alkışlarla taburcu edildi. Kovid-19 ile tedavi gören ve şifa ile taburcu ettiğimiz için çok önemli bir gün yaşıyoruz. Bu zorlu süreçte özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA