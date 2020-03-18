Hadim'de koronavirüs konulu toplantı yapıldı Konya'nın Hadim ilçesinde, Kaymakam Tufan Bağır Gilan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenlendi.

Konya'nın Hadim ilçesinde, Kaymakam Tufan Bağır Gilan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık hizmet binasında yapılan toplantıda konuşan Gilan, Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgın haline gelen Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini söyledi.

İlçede ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alınmaya devam ettiğini belirten Gilan, şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımları kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Salgınla mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için vatandaşların aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemeleri ve tavsiyeleri titiz şekilde uygulamaları gerekmektedir. Tüm kurumlarımız iş birliği içerisindedir."

Kaynak: AA