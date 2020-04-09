Hadim'de koronavirüs denetimi Konya'nın Hadim ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.

İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dönüşümlü olarak 24 saat boyunca ilçenin giriş ve çıkışlarında denetim noktası oluşturdu.

Konya-Hadim kara yolunda denetim yapan ekipler, şehirlerarası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığı, araçların doluluk oranları ve sürücü ile yolcuların ateş ölçümlerini yapıyor.

Bunun yanında sürücülere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yapıyor.

Vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten ekipler, "Evde kal" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA