Hadim'de kiraz üreticileri bir araya geldi Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri, istişare toplantısında bir araya geldi.

Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri, istişare toplantısında bir araya geldi.

Hadim Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (HAKÜPAK) tarafından ilçedeki bir çay bahçesinde yapılan toplantıda kiraz üreticilerinin sorunları konuşuldu.

Toplantıda konuşan Kooperatif Başkanı Mustafa Orhan, kiraz üreticilerinin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini istişare etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kiraz alım tesislerine il ve ilçe dışından kiraz getirilerek satış yapılmasının üreticiye zarar verdiğini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"1. sınıf 25 kalibre üstü kirazın toptan satış değeri kiloda en az 8 lira olmalıdır. Bu fiyatın altında üreticinin malını gasbetmek isteyenleri üretici ve emek düşmanı ilan ediyoruz. Kiraz alım merkezine Torosların, Hadim ve çevre ilçelerde yetişen kirazın dışında kiraz getirilmesi fire oranını yüzde 30'a çıkarmakta ve Hadim'e gelen alıcının alım merkezinde kiraz alımını erken bırakmasına yol açmaktadır. Hadimli bu motorize güçlere göz yummakla kendi ayağına kurşun sıkmaktadır. Bu konuda Belediye ve Hadim Kaymakamlığını göreve davet ediyoruz. Üreticinin sabrı taşırılmamalıdır. Şikayetlerimiz devletimizin en yüksek kademelerine kadar götürülecektir."

Kaynak: AA