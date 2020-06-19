Hadim'de kiraz alım merkezi ihalesi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hadim'de kiraz alım merkezi ihalesi yapıldı

Hadim Belediyesi tarafından, Çobanağacık mevkisinde bulunan kiraz alım tesisi dükkanları için kira ihalesi yapıldı.

Hadim'de kiraz alım merkezi ihalesi yapıldı
19.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:32

Hadim Belediyesi tarafından, Çobanağacık mevkisinde bulunan kiraz alım tesisi dükkanları için kira ihalesi yapıldı.

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen ihaleye ihracatçı firma temsilcileri ve tüccarlar katıldı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nun komisyon başkanlığı yaptığı ihalede, 20 dükkan ve 1 büfe açık artırma usulü ile kiraya verildi.

İhaleye katılanlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Hadimioğlu, hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Leyla Güven Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Hülya Avşar Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Hadim'de kiraz alım merkezi ihalesi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 12:46:07. #1.15#
title