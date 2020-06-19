Hadim'de kiraz alım merkezi ihalesi yapıldı Hadim Belediyesi tarafından, Çobanağacık mevkisinde bulunan kiraz alım tesisi dükkanları için kira ihalesi yapıldı.

Hadim Belediyesi tarafından, Çobanağacık mevkisinde bulunan kiraz alım tesisi dükkanları için kira ihalesi yapıldı.

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen ihaleye ihracatçı firma temsilcileri ve tüccarlar katıldı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nun komisyon başkanlığı yaptığı ihalede, 20 dükkan ve 1 büfe açık artırma usulü ile kiraya verildi.

İhaleye katılanlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Hadimioğlu, hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA