Hadim'de çiftçilere üzüm sıkma makinesi verildi

25.09.2019 11:28

Hadim'de, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan üzüm sıkma makineleri çiftçilere teslim edildi.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Hadim Belediyesi'ne tahsisi yapılan üzüm sıkma makinalarının mahallelere teslim edildiğini söyledi.



Başkan Hadimioğlu ayrıca, ilçede üzüm yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında tahsis edilen üzüm sıkma makinelerinin mahallelerde kullanılmasının ardından çiftçilerin iş yükünün azalacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA