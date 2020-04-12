Hadim'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Konya, Hadim, Güncel

Hadim'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:24
Hadim'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Hadim ilçesi, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

İlçe merkezindeki çarşılar boş kalırken, cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü.

Hadim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki meydan, cadde ve uygulama noktalarında sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede istisna kapsamında olan fırın, nöbetçi eczaneler ve sağlık kuruluşları ise hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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