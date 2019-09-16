Hadim'de aşure etkinliği

16.09.2019 17:02

Hadim'de Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından öğrencilere aşure ikram edildi.



Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Korkmaz, İslam alemi için Muharrem ayı ve aşurenin önemli bir yeri olduğunu söyledi.



Okulun her yıl aşure ikramında bulunduğunu anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimize Muharrem ayının İslam tarihindeki önemini kavratabilmek, imkanı yetersiz olan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunma erdemini öğrencilerimizde davranışa dönüştürebilmek ve birlik beraberlik şuurunu diri tutabilmek amacıyla aşure ikramında bulunduk. Okul idaresi ve öğretmenlerin katkılarıyla 6'ncısını düzenlediğimiz bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kaynak: AA