Hadibey Caddesi Esnafı Çalışmalardan Memnun

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Hadibey Caddesindeki sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Belediye Meclis Üyesi Bayram Sabah'la birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini ileten esnaflar profesyonelce ve seri bir şekilde devam eden çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. "Develi'mizin her bir yeri için düşündüğümüz hizmetler ve çalışmalar hamdolsun ki bir bir hayata geçiyor. Hadibey Caddesinin de alt yapı çalışmalarından sonra hak ettiği güzelliğe kavuşması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyorlar" diyerek 2018 yılında hizmetlerin daha da artacağını ve Develi'nin şantiye alanına döneceğini belirtti. - KAYSERİ