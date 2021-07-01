Hadi: "Savaştan kaçan sivilleri misafir kabul eden tek ülke Türkiye'dir"

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi, savaştan kaçan sivilleri misafir anlamında kabul eden tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi, savaştan kaçan sivilleri misafir anlamında kabul eden tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi ve BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ile beraberindeki heyet Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Coğrafi yönden olduğu kadar tarih ve kültür açısından da Hatay'ın çok önemli bir şehir olduğunu belirten Hadi, "Kendimi evimde gibi hissettiğim Hatay'da olmaktan onur duyuyorum. Savaştan kaçan sivilleri misafir anlamında kabul eden tek ülke Türkiye'dir. Yaptığı yardımlar ve destekler için Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.

Hatay'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Hadi, nazik kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Vali Doğan, Suriye krizinin başladığı günden bu yana Hatay halkının Suriye vatandaşlarını hoşgörü kenti Hatay'a yakışır bir şekilde ağırladığını söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı