HADAK sporcuları, dağ kayağı yaparak gelecek sezona hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HADAK sporcuları, dağ kayağı yaparak gelecek sezona hazırlanıyor

HADAK sporcuları, dağ kayağı yaparak gelecek sezona hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Dağ Kayağı Takımı sporcuları, Erciyes Süt Donduran Yaylası'nda dağ kayağı yaparak antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Dağ Kayağı Takımı sporcuları, Erciyes Süt Donduran Yaylası'nda dağ kayağı yaparak antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes'in Sütdonduran Yaylası'nda HADAK tarafından günübirlik düzenlenen etkinliğe Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Duran başkanlık etti. 10 sporcunun katıldığı antrenmanda hem spor yapıldı hem de Erciyes'in eşsiz manzaraları kayda alındı.

Mayıs ayının sonlarında olmasına rağmen karların erimediği yaylada, Duran kulübünün çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Dağ Kayağı Takımı'nın, Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl 5 madalya elde ettiğini aktaran Duran, "Geçtiğimiz sezon dağ kayağı sporcularıyla beraber tırmanış antrenmanı ve sert zeminde kayak çalışmaları yaptık. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda Trabzon'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılım sağladık. HADAK olarak üç yıldır dağ kayağı sporunu yapmaktayız. Milli sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bizlere destek olan Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
AFRİKALI İŞÇİLER BU YIL DA ÇAY HASADINDA
AFRİKALI İŞÇİLER BU YIL DA ÇAY HASADINDA
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Sibel Can Prens Harry Burak Sergen
Spor Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Josef De Souza Lukas Podolski Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HADAK sporcuları, dağ kayağı yaparak gelecek sezona hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 12:10:42. #1.11#

title