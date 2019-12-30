HADAK, sezona madalyalar ile başladı

30.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:35

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom yarışmaları tamamlandı. Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları yarışmalarda 4 madalya kazandı.



28-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Erciyes Dağı Hacılar Kapı mevkiinde düzenlenen yarışmalar nefesleri kesti. U12 - U14 - U16 - U18 ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda HADAK kulübü sporcularından U-12 erkeklerde Ali Çavuş ikinci, U-14 bayanlarda Ela Özdemir ikinci, U-14 erkeklerde Ahmet Tuğrul üçüncü, büyük erkek kategorisinde Ömer Can Gürlaş üçüncü olarak toplam 4 madalya kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA