Hacze gelen icra memuru ve avukata saldıran 6 sanığa ceza

Sultanbeyli'de bir fabrikaya haciz işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla gelen avukat ve icra memuruna saldırdıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanığa, 2 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Sultanbeyli'de bir fabrikaya haciz işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla gelen avukat ve icra memuruna saldırdıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanığa, 2 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmazken, müştekiler avukat Yunus Eryılmaz, icra memuru F.U. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müştekiler avukatı İbrahim Burak Eskici, sanıklar hakkında indirim maddesinin uygulanmamasını ve alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep etti.

Sanıklar avukatı da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muzaffer Selçuklar'ı "mala zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından toplam 12 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme "mala zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından sanık Cafer Selçuklar'ı 11 yıl, sanık İlker Köse'yi de 8 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Murat Şimşek'in "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine hükmeden mahkeme, aynı suçtan yargılanan sanıklar Uğur Gedik ve Fırat Çiftçi'nin de 2 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Anadolu İcra Müdürlüğü'nde icra katibi olarak görev yapan müşteki F.U'nun, 25 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul 14. İcra Müdürlüğünden ihtiyati haciz uygulanması için gelen talimat yazısı gereği görevlendirildiği belirtilmişti.

Talimatta yazan alacaklı avukatının da Yunus Eryılmaz olduğu kaydedilen iddianamede, ihtiyati haciz uygulanması istenen şirketinin yetkilisinin sanık Muzaffer Selçuklar olduğu, sanıklar Cafer Selçuklar ile İlker Köse'nin akrabaları, diğer sanıklar Murat Şimşek, Fırat Çiftçi ve Uğur Gedik'in bu şirketin çalışanları olduğu aktarılmıştı.

İddianamede, müştekiler F.U. ile alacaklı avukatı Yunus Eryılmaz'ın suç tarihinde haciz işleminin yapılacağı Sultanbeyli'deki şirkete gittikleri, şirket yetkilisi Muzaffer Selçuklar'ın ise hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulunduğu anlatılmıştı.

Daha sonra şirket yetkilisi Muzaffer Selçuklar'ın çalışanlarına "mazot getirin burayı içindekiler ile birlikte yakacağım" dediği aktarılan iddianamede, sanıkların bidon ile getirdikleri yanıcı maddeleri ofisin içine ve merdivenlere döktükleri, müştekilerin üzerlerine fırlatarak yüzlerine dökmeye çalıştıkları kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların daha sonra müştekilerin üzerine yürüyerek kürek ve demir çubuk ile vurdukları, iş yerinin dışında darbetmek için kovaladıkları, 4-5 saatlik süren olay neticesinde haciz edilen malların muhafaza işleminin yapılabildiği belirtilmişti.

Sanık şirket yetkilisi Muzaffer Selçuklar'ın azmettirmesi ile diğer sanıkların birlikte hareket ederek müştekilere haciz yaptırmamak için direndikleri aktarılan iddianamede, sanıkların ayrıca mala zarar verme ve hakaret suçlarını da işledikleri savunulmuştu.

İddianamede, sanıkların bu kapsamda "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından 5 yıldan, 18 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz